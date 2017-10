Nachruf

Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer erfuhren wir vom unzeitigen Tod unseres Gründungsmitglieds Jörg Becker am 15.8.2017.

Jörg Becker absolvierte sein Geographiestudium in Göttingen und widmete sich in seiner Potsdamer Promotion der räumlich-sozialen Segregation von Zuwanderern in Ostdeutschland (1996). Ebenfalls mit einem Thema der Migrationsforschung, der Frage nach der Reichweite sozialwissenschaftlicher Migrationstheorien, habilitierte er sich in Potsdam (2007). Seit 2011 lehrte er als Privatdozent an der Universität Osnabrück.

PD Dr. Jörg Becker hat nicht nur wichtige Beiträge zur Migrationsforschung veröffentlicht, sondern mit großem Engagement und ausgeprägter Beharrlichkeit seine Vision eines umfassenden Monitorings der Entwicklungen in der Geographie verfolgt. Zu diesem Zweck hat er die Zeitschrift „geographische revue“ und die Webseite „raumnachrichten.de“ aufgebaut und redaktionell betreut. Die deutschsprachige Geographie verdankt Jörg Becker in diesem Zusammenhang einzigartige innovative Impulse. Besonderen Wert legte er bei der Entwicklung des Rezensionswesens auf die Kommunikation mit unseren Autoren und war so ein geschätzter Diskussionspartner.

Sein Verlust bedeutet für unsere Aktivitäten einen tiefen Einschnitt, dessen Auswirkungen wir heute noch nicht abschätzen können. Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Wir werden seiner in Freundschaft und Anerkennung für seine wissenschaftliche und redaktionelle Tätigkeit immer erinnern.

Geographische Revue e.V. - der Vorstand