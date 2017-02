Interventionen als Kunst des urbanen Handelns?

Friederike Landau, Henning Mohr 2015: Interventionen als Kunst des urbanen Handelns?

Rezension zu Judith Laister, Anton Lederer, Margarethe Makovec (Hg.) (2014):Die Kunst des urbanen Handelns / The Art of Urban Intervention. Wien: Löcker.

Kreative und künstlerische Strategien gewinnen in innovations- und effi­zienz­orientierten liberalen Demokratien als ‚alternative‘ Formen der Wis­sens­produktion sowie der Dynamisierung und potenziellen Demo­kra­ti­sie­rung von Kommunikations- und Entscheidungsprozessen zunehmend an Bedeutung. Die Anwendung von Kreativitätstechniken befördert die Kon­zep­tion des modernen Subjekts, welches Ideale von Selbstentfaltung und (Selbst-)Schöpfung – die maßgeblich der Figur des künstlerischen Genies entliehen sind – in den Kontext von (Selbst-)Optimierung und Öko­no­mi­sie­rung stellt (vgl. Reckwitz 2012: 215 ff.). Kreativität und künstlerische Ausdrucksformen werden als lösungsbringende, über funktionalistisch ausgerichtete Ansätze hinausgehende Herangehensweisen wahrgenommen, die Partizipation und – damit einhergehend – Legitimation begünstigen können. Insbesondere in städtischen Transformationsprozessen scheinen Künstler_innen immer häufiger eine Rolle in der (Oberflächen-)Gestaltung städtischer Räume zu spielen. Sie tun dies sowohl aus eigenem Antrieb, zunehmend jedoch auch im konkreten Auftrag lokaler, Akteur_innen des Stadtteilmanagements oder ähnlicher Programme, die übergeordnet das Thema ‚Soziale Stadt‘ forcieren.

Die Auftraggeber_innen erhoffen sich von den Künstler_innen einen dynamischen Kommunikationsprozess, in dem die vorherrschenden All­tags­wirklichkeiten der Bewohner_innen reflektiert und neu verhandelt werden. In Stadtteilentwicklungsprojekten übernehmen Künstler_innen die Rolle von Quasi-Mediator_innen, um eine Veränderung der dort vorherrschenden Lebenswirklichkeiten mit den (oder problematischer: für die) dort lebenden Menschen einzuleiten. Darüber hinaus ist die Anwendung künstlerischer Prak­tiken auch in Widerstands- und Protestbewegungen eine bewusste Stra­te­gie gegen eine zunehmend ökonomisch oder unternehmerisch moti­vier­te Stadtentwicklungspolitik. Beispielsweise in Protesten gegen die Folgen von Gentrifizierung, Aufwertung und Verteuerung – Erscheinungen, die oft mit der räumlichen Verdrängung ursprünglich Ansässiger aus deren Lebensumfeldern einhergehen – spielen künstlerische Ausdrucksformen eine Rolle.

Der englisch-deutsche Essaysammelband Die Kunst des urbanen Han­delns / The Art of Urban Intervention, herausgegeben von Judith Laister, Mar­ga­rethe Makovec und Anton Lederer im Löcker Verlag, setzt sich mit künstle­rischem Handeln in urbanen Kontexten auseinander. Die darin versammelten 17 Beiträge von Künstler_innen, Stadtforscher_innen, Stadt­pla­ner_innen, Architekt_innen, Journalist_innen und Aktivist_innen eröffnen vor allem subjektive und projektbezogene Perspektiven auf unter­schied­liche Formate von künstlerischen Projekten im städtischen Raum und thematisieren die in diesen Projekten angewandten räumlichen, künstlerischen, kom­mu­ni­ka­tiven und aktivistischen Strategien. Das Buch liefert jedoch keine analytisch fundierte und damit streng wissenschaftliche Abhandlung über den zugrunde liegenden Begriff der ‚Intervention‘, welcher im Titel verwendet wird.

Mehrere Essays des Sammelbandes beziehen sich auf das Stadt­ent­wick­lungs­projekt Annenviertel im österreichischen Graz als Verhandlungsort urbaner Transformation (vgl. die Beiträge von Makovec/Lederer, Wolkinger et al. und Kühberger). Die Initiator_innen des im Annenviertel ansässigen Kunstzentrums <rotor> verstehen ihren Akt der Namensgebung, und somit die Kreation der Marke Annenviertel!, einerseits als kreative Ausrufung und Aneignung eines lebensweltlich und gemeinschaftlich zu gestaltenden Mög­lich­keits- und Aktionsraum. Andererseits entstand durch das Aufgreifen der neu geschaffenen Identität des Ortes im Sinne des place branding auch ein verstärktes Interesse seitens der lokalen Politik und (Immobilien-)Investo­r_innen, das Gebiet aufzuwerten und zu vermarkten. Die Vereinnahmung progressiver Aktivierungsbewegungen eines Ortes und die damit verbundene Involviertheit von Künstler_innen als Agent_innen von Gentrifizierung – welche Klassiker_innen der kritischen Stadtforschung wie Rosalyn Deutsche und Sharon Zukin bereits in den frühen 1980er Jahren analysierten – scheint auch in Graz nicht abzuwenden zu sein. Zwar gibt es durchaus wissenschaftliche Stimmen, die der These widersprechen, dass Künstler_innen durch die Besiedlung bestimmter Stadtquartiere den Startpunkt der Gentrifizierung markieren (z. B. Schulman 2012), allerdings weisen die im Sammelband aufgezeigten Beispiele auf eine starke wechselseitige Beeinflussung hin. Demnach suchen sich Künstler_innen unter anderem ganz bewusst strukturschwache Stadtteile, da die Mieten hier finanzierbar sind und es viele ungenutzte Räume für Projektarbeit gibt.

Im weiteren Verlauf des Bandes werden Projekte und konkrete Bei­spie­le aus Mailand, Hamburg, Istanbul, Sofia, Ústí nad Labem, Rotter­dam, Paris, London und Zagreb porträtiert und diskutiert. Beispielsweise thema­ti­siert das Istanbuler Künstler_innenkollektiv Oda Projesi die eigene Dop­pel­rolle als Nachbar_innen oder Mitstreiter_innen eines städtischen Ver­drängungs­kampfes. Zudem skizzieren Beiträge wie beispielsweise Vesna Vuko­vics Essay die raumproduzierende Dimension der Kunst – Kunst als „Ort der Artikulation jener räumlichen Beziehungen, die Stadt herstellen, die aber als ‚natürlich‘ angenommen werden“ (Vukovic in Laister et al. 2014: 209). Der Essay von Christoph Schäfer und Margit Czenki nimmt eine stärkere kunsttheoretische Verortung ihrer künstlerischen Praxis im Rahmen des Hamburger Projekts Park Fiction vor und thematisiert explizit die Not­wen­dig­keit von Begriffsarbeit (Schäfer/Czenki in Laister et al. 2014: 99). Doina Petrescu und Constantin Petcou beziehen ihr Projekt ECObox auf den Diskurs von Deleuze/Guattari und deren Verständnis von Begehren als Frei­set­zung eines gemeinsamen Begehrens nach kollektiver Wiederaneignung der Stadt (vgl. Petrescu/Petcou in Laister et al. 2014: 185). So erhält die Kunst ihre „Existenzberechtigung im öffentlichen Raum als Geste der Präsenz eines Bürgers oder einer Bürgerin“ (Boyadjiev in Laister et al. 2014: 139).

Die Stärke des Sammelbandes liegt darin, eine große Bandbreite künstlerischer und nationaler Positionen aufzuspannen, die unterschiedliche Sicht- und Herangehensweisen hinsichtlich urbaner Spannungskontexte wie Mietsteigerungen, räumliche Verdrängung und soziale Homogenisierung aufzeigen. Durch die Lokalspezifität und Kleinteiligkeit der Projekte bewegen sich die Künstler_innen meist nah an den mikropolitischen Lebenswelten der Anwohner_innen und bieten so konkrete und persönliche Eindrücke der Projektentwicklungen vor Ort. Befreit von Konventionen sozialwissenschaftlicher empirischer Forschung mit ihrer Tendenz zur Vereinheitlichung erlauben die jeweiligen Berichte sprachlich und methodisch diverse Einblicke in die Ambivalenzen diffiziler Kunstprozesse, die sich an den Gegebenheiten der vorgefundenen Lebenswelten orientieren und somit einen Grad an konstitutiver Ergebnisoffenheit innehaben. Generell kommt jedoch oft die Stimme anderer involvierter Akteur_innen zu kurz: Wie empfinden Anwohner_innen, Partizipant_innen der künstlerischen oder aktivistischen Projekte den Verlauf der Dinge? Hier verbleiben die meisten Autor_innen bei einer zur Legitimation des eigenen Erfolgs notwendigen positiven Selbstbeschreibung aus der subjektiven Perspektive.